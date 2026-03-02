Poruka Novaka Đokovića studentima u Los Anđelesu: Deset odsto života je ono što nam se dešava…

Danas pre 42 minuta  |  Mirko Letunica
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, posetio je studente Univerziteta UCLA u Los Anđelesu, gde je održao inspirativni govor i podelio savete.

Novak se priprema za masters u Indijan Velsu, a slobodno vreme je iskoristio da poseti studente u Los Anđelesu, gde je trenirao i razgovarao sa mladima. – Hvala GOAT-u na vreme provedeno sa nama i njegove reči ohrabrenja. Navijaćemo za njega u Indijan Velsu – napisali su studenti na društvenim mrežama, ne krijući oduševljenje. Đoković je studentima preneo važnu poruku o timskom duhu i načinu reagovanja na životne situacije. – Deset odsto života je ono što nam se
