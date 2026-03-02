Venecuela: Liderka opozicije Marija Korina Mačado najavila povratak u zemlju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Liderka opozicije u Venecueli i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado (Maria Corina Machado) saopštila je večeras na društvenim mrežama da planira da se uskoro vrati u zemlju.

Mačado (58) je napustila Venecuelu u decembru kako bi u Oslo primila Nobelovu nagradu, a trenutno se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Spekulacije o njenom povratku u Karakas su brojne od kada su vojnici SAD oteli i uhapsili bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) 3. januara i odveli ga u Njujork. Mačado je pod istragom u Venecueli, a privremena predsednica Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) je izjavila da će Mačado morati da pruži objašnjenja
