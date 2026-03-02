YUTA: Obustava letova dok ne stignu garancije o bezbednosti

Kako su tenzije i sukobi na Bliskom istoku eskalirali, brojni putnici ostali su „zarobljeni“ na aerodromima, dok se hitno traže načini da se bezbedno vrate u svoje zemlje.

Među njima su i državljani Srbije, koje je novonastala situacija zatekla u Dubaiju, ali i na popularnim turističkim destinacijama poput Maldiva i Zanzibara, koje su avio-linijama povezane sa tim gradom. Povodom trenutnog stanja YUTA se oglasila na svojoj zvaničnoj instagram stranici, prenosi N1.rs. „Svi letovi na aerodromima Dubai International (DXB), Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) i Hamad International Airport (DOH) trenutno su obustavljeni