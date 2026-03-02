Ne pomaže Jokićev sjajni dabl-dabl: Poraz Denvera, Bogdanović opet na klupi

Košarkaši Denvera poraženi su od Minesote rezultatom 117:108 u utakmici NBA lige, uprkos sjajnoj partiji Nikole Jokića.

Srpski centar imao je upisanih 35 poena, uz 13 skokova i devet asistencija, za 37 minuta u igri. Sa druge strane, Entoni Edvards ubacio je 21 poen, a Džejden Mekdenijels 20. Los Anđeles Klipersi ubedljivo je kod kuće savladao Nju Orleans rezultatom 137:117 i tako prekinuo niz od tri uzastopna poraza, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru kod domaćina. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 23 poena. Džordan Miler ubacio je 19 poena, Derik Džons