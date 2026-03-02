Uživo: Kriza na Bliskom istoku Izraelski udari ubili 31 osobu u Libanu, Iran širi napade, srušili se avioni SAD u Kuvajtu

Kriza na Bliskom istoku i dalje je u fokusu svetske javnosti nakon što su SAD i Izrael izvele koordinisane vazdušne i raketne udare na ciljeve u Iranu što je dovelo do najnovije eskalacije nasilja u regionu.

U toku su intenzivne borbe i uzajamne razmene udara, pri čemu su izveštaji o velikom broju žrtava i značajnom uništenju potvrđeni iz različitih izvora. Nakon ajatolaha Hamneija, u vazdušnim udarima ubijen i nekadašnji iranski predsednik Mahmud Ahmadinežad, prenose iranski mediji, ali zvanične potvrde o njegovoj smrti nema. Iran tvrdi da je pogodio nosač aviona "Abraham Linkoln, ali ovu je informaciju Vašington demantovao. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da