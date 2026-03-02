Nova.rs: Lažna studentska lista pojavila se i u Smederevskoj Palanci

Nakon što se u Kuli pojavila lažna studentska lista pod nazivom „Mladi za Kulu“, gotovo ista situacija dogodila se i u Smederevskoj Palanci uoči lokalnih izbora zakazanih za 29. mart.

Portal Nova.rs piše da je grupa građana „Oslobodimo Palanku“ predala Opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu pod imenom „Studenti Palanke“, iako autentična studentska lista u toj opštini nosi naziv „Izlečimo sistem-da Palanka ozdravi“. I u opštini Kula je predata lažna studentska lista nosi naziv „Mladi za Kulu“, a na kojoj se nalaze ljudi bliski Srpskoj naprednoj stranci, bez ijednog studenta, već su u pitanju penzioneri, tehničari, mehaničari… Piše: Beta