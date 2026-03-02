Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani i do kada

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: N1
Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani i do kada

Poljoprivrednici danas nastavljaju blokade puteva u više mesta širom Srbiji, a totalne blokade su kod Kočovića raskrsnice, na putevima Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak, Miločaj i Konarevo - Janok kod Ibarske magistrale.

Totalne blokade su i kod kružnog toka Zaklopača - Kraljevo, put Sremska Mitrovica - Bogatić, Bogatića, Klenje, Badovinaca, Salaša Crnobarski, Banovog polja, Ravnja i u mestu Zavlake, magistralnog puta Kragujevac - Gornji Milanovac u Barama, Cerovcu - put Kragujevac - Topola, put Takovo - Gornji Milanovac i na izlasku na Račanski put. Blokada kod kružnog toka na relaciji Vitanovac - Kraljevo trajaće od 12.00 do 17.00, raskrsnice Šabac - Loznica od 10 do 16 sati,
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Pressek pre 16 minuta
Blokade poljoprivrednika se nastavljaju: Spisak blokiranih saobraćajnica danas

Blokade poljoprivrednika se nastavljaju: Spisak blokiranih saobraćajnica danas

Danas pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Evo koji putevi su blokirani danas i do kada

Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Evo koji putevi su blokirani danas i do kada

Nova pre 1 sat
Nastavljaju se blokade poljoprivrednika, ovo su lokacije

Nastavljaju se blokade poljoprivrednika, ovo su lokacije

Moj Novi Sad pre 1 sat
Udruženja poljoprivrednika objavila gde će sve danas biti blokade

Udruženja poljoprivrednika objavila gde će sve danas biti blokade

Insajder pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani i do kada

Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani i do kada

N1 Info pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva: Poznato na kojim deonicama

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva: Poznato na kojim deonicama

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacČačakSremska MitrovicaGornji MilanovacLoznicaKraljevoIbarska magistralaKragujevacTopolaBogatićBlokadapoljoprivrednici

Regioni, najnovije vesti »

Besplatna radionica tkanja i pustovanja u Narodnom muzeju „Razboj i mašta mogu svašta“

Besplatna radionica tkanja i pustovanja u Narodnom muzeju „Razboj i mašta mogu svašta“

Jugmedia pre 16 minuta
Određene boje glasačkih listića za izbore u Boru 29. marta

Određene boje glasačkih listića za izbore u Boru 29. marta

Ist media pre 1 minut
Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Pressek pre 16 minuta
Sa prolećem počinju problemi sa alergijama

Sa prolećem počinju problemi sa alergijama

RTK pre 1 minut
BLOG UŽIVO “Jedan udara laktovima po ulicu, drugi pesnicama”: Brutalnost policije prema poljoprivrednicima, petoro u pritvoru…

BLOG UŽIVO “Jedan udara laktovima po ulicu, drugi pesnicama”: Brutalnost policije prema poljoprivrednicima, petoro u pritvoru, šire se 24-časovne blokade

Nova pre 16 minuta