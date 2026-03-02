Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani i do kada

Poljoprivrednici danas nastavljaju blokade puteva u više mesta širom Srbiji, a totalne blokade su kod Kočovića raskrsnice, na putevima Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak, Miločaj i Konarevo - Janok kod Ibarske magistrale.

Totalne blokade su i kod kružnog toka Zaklopača - Kraljevo, put Sremska Mitrovica - Bogatić, Bogatića, Klenje, Badovinaca, Salaša Crnobarski, Banovog polja, Ravnja i u mestu Zavlake, magistralnog puta Kragujevac - Gornji Milanovac u Barama, Cerovcu - put Kragujevac - Topola, put Takovo - Gornji Milanovac i na izlasku na Račanski put. Blokada kod kružnog toka na relaciji Vitanovac - Kraljevo trajaće od 12.00 do 17.00, raskrsnice Šabac - Loznica od 10 do 16 sati,