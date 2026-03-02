Litija sa ikonama povodom Nedelje pravoslavlja održana u Kragujevcu

iKragujevac pre 22 minuta
Litija sa ikonama povodom Nedelje pravoslavlja održana u Kragujevcu

Tradicionalna litija sa ikonama, kojom se obeležava Nedelja pravoslavlja, održana je u Kragujevcu uz prisustvo velikog broja vernika i sveštenstva.

Ovim činom proslavlja se pobeda pravoslavlja, odnosno ponovno uspostavljanje poštovanja ikona. Litiju je organizovalo bratstvo Sabornog hrama, uz blagoslov Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa kragujevačkog i Mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, koji je predvodio molitveni hod. Pre izlaska litije služena je Sveta arhijerejska liturgija u Sabornom hramu, nakon čega su sveštenstvo i vernici krenuli u molitvenu povorku kroz grad. Litija se kretala od Sabornog hrama
