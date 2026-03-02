(Video) Operacija „EPSKI BES“: Tramp nudi imunitet iranskim vojnicima koji odluče da polože oružje

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je u obraćanju da su Sjedinjene Američke Države, u saradnji sa svojim partnerima, pokrenule „Operaciju Epski Bes“ (Operation Epic Fury), opisujući je kao jednu od najsnažnijih vojnih ofanziva u istoriji.

Prema njegovim rečima, u udarima koji traju proteklih 36 sati potvrđena je smrt vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Hamneija. U šestominutnom video obraćanju, Tramp je naveo da su američke snage pogodile stotine ciljeva širom Irana, sa posebnim fokusom na objekte Revolucionarne garde i iranske sisteme protivvazdušne odbrane. – Upravo je objavljeno da smo uništili devet brodova zajedno sa njihovim pomorskim objektom, sve u roku od svega nekoliko minuta, izjavio je Tramp,