Cene nafte zabeležile najveći rast za četiri godine, a cene gasa u Evropi skočile za 28 odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte su danas zabeležile najveći rast za poslednje četiri godine zbog sukoba na Bliskom istoku nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napale Iran tokom vikenda, a na tržištu je zavladao strah da bi zatvaranje Ormuskog moreuza između Irana i Omana moglo da izazove velike globalne poremećaje u isporukama energenata.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će se "ogromna vojna ofanziva", koju je nazvao "Operacija Epski bes", nastaviti sve dok se ciljevi Sjedinjenih Američkih Država ne ostvare. Izrael je pokrenuo nove napade i na Iran i na ciljeve Hezbolaha u Libanu u nedelju kasno uveče, što je usledilo nakon što je Iran napao vojne i infrastrukturne ciljeve u nekoliko zemalja u regionu. Teheran je uzvratio raketama na američke baze u susednim zemljama, uključujući UAE,