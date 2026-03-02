Ministarstvo poljoprivrede raspisalo poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji: Ko i kako može da se prijavi?

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji koji će trajati do 1. aprila, kao i da je za podsticaje po hektaru opredeljeno 36 milijardi dinara.

Isplata novca će prvi put početi odmah po obradi zahteva, bez čekanja na zatvaranje poziva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamčić izjavio je da je reč o najvećem javnom pozivu u oblasti poljoprivrede i naglasio da država time potvrđuje kontinuitet podrške domaćim proizvođačima i stabilnost agrarnog budžeta. Kako je istakao, cilj je da se obezbedi pravovremena i efikasna isplata kako bi poljoprivrednici mogli sigurnije da planiraju setvu i ulaganja. Pravo na