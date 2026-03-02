U Srbiji danas do 19 stepeni, u Leskovcu 17, RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

Jugmedia pre 2 sata
U Srbiji danas do 19 stepeni, u Leskovcu 17, RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana
U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni Celzijusovih, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Kako navode, u prvom delu dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno do potpuno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. U Leskovcu najniža temperature 2 stepena najviša oko 17. Prema najavala RHMZ-a i narednih dana biće uglavnom
