U Srbiji danas do 19 stepeni, u Leskovcu 17, RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni Celzijusovih, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Kako navode, u prvom delu dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno do potpuno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. U Leskovcu najniža temperature 2 stepena najviša oko 17. Prema najavala RHMZ-a i narednih dana biće uglavnom