Alimpijević odredio 12 igrača za Tursku! Tu je Aleksa, a evo koga je selektor precrtao!

Kurir pre 1 sat
Alimpijević odredio 12 igrača za Tursku! Tu je Aleksa, a evo koga je selektor precrtao!

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 19 časova gostuje Turskoj u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Turci su posle velike drame srušili "orlove" u Beogradu, pa će naš tim pokušati da uzvrati udarac u Istanbulu. Poznato je i u kom sastavu će Srbija nastupiti večeras, pošto je selektor Dušan Alimpijević jutros odredio 12 igrača za meč. Na spisku su: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Arijan Lakić. Nakon utakmice u
