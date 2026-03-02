AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju pet sati

Kurir pre 7 sati
AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju pet sati

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamionima je potrebno pet sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, četiri sata na Šidu, dva sata na Kelebiji, oko sat i po na Bezdanu, dok im je za ulaz u državu potrebno oko 45 minuta. AMSS je naveo da se na prilazima Beogradu očekuje pojačan saobraćaj, kao i prilazima drugim velikim gradovima, dok radovi na putevima mogu uticati na usporenu vožnju.
