Eksplozije odjeknule u Bejrutu! Oblak dima nadvio se nad prestonicom Libana: Novi talas brutalnih izraelskih napada, detonacije u uporištu Hezbolaha (video)
Kurir pre 48 minuta | Index.hr)
Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.
Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izveštava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prestonice. Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael. Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim rečima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru