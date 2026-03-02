Eksplozije odjeknule u Bejrutu! Oblak dima nadvio se nad prestonicom Libana: Novi talas brutalnih izraelskih napada, detonacije u uporištu Hezbolaha (video)

Kurir pre 48 minuta  |  Index.hr)
Eksplozije odjeknule u Bejrutu! Oblak dima nadvio se nad prestonicom Libana: Novi talas brutalnih izraelskih napada…

Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.

Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izveštava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prestonice. Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael. Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim rečima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci…

Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci doživeli neviđeni udarac, Evropljani razmatraju drastičnu odluku

Blic pre 24 minuta
Ajatolahova supruga podlegla povredama! Umrla posle napada na rezidenciju u Teheranu,

Ajatolahova supruga podlegla povredama! Umrla posle napada na rezidenciju u Teheranu,

Blic pre 1 sat
Iranci poručili: "Nismo započeli ovaj pakao, ali ćemo ga završiti vašim uništenjem"

Iranci poručili: "Nismo započeli ovaj pakao, ali ćemo ga završiti vašim uništenjem"

Mondo pre 1 sat
Izrael nastavio sa vazdušnim udarima, žestoko napadnut Bejrut: Prestonica Libana u plamenu (video)

Izrael nastavio sa vazdušnim udarima, žestoko napadnut Bejrut: Prestonica Libana u plamenu (video)

Mondo pre 33 minuta
Uživo - Rat se širi! Pojavio se Natanjahu, hitna evakuacija na Kipru, evropska zemlja šalje oružje (video)

Uživo - Rat se širi! Pojavio se Natanjahu, hitna evakuacija na Kipru, evropska zemlja šalje oružje (video)

Mondo pre 48 minuta
Preminula supruga ubijenog iranskog vrhovnog vođe

Preminula supruga ubijenog iranskog vrhovnog vođe

B92 pre 1 sat
"Iran je, za razliku od SAD-a, spreman za dugotrajan rat" Laridžani: Branićemo se bez obzira na cenu

"Iran je, za razliku od SAD-a, spreman za dugotrajan rat" Laridžani: Branićemo se bez obzira na cenu

Večernje novosti pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahBBCBejrutamerikasadeksplozija

Svet, najnovije vesti »

Makron: Dozvolićemo privremeno razmeštanje naših aviona sa nuklearnim oružjem u savezničke zemlje

Makron: Dozvolićemo privremeno razmeštanje naših aviona sa nuklearnim oružjem u savezničke zemlje

Beta pre 24 minuta
Popaljeni alarmi u Španiji, preti nova oluja! Regina će doneti jake udare vetra i obilne padavine

Popaljeni alarmi u Španiji, preti nova oluja! Regina će doneti jake udare vetra i obilne padavine

Blic pre 23 minuta
Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci…

Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci doživeli neviđeni udarac, Evropljani razmatraju drastičnu odluku

Blic pre 24 minuta
Vlade brojnih zemalja nastoje da vrate kućama putnike "zaglavljene" zbog rata na Bliskom istoku

Vlade brojnih zemalja nastoje da vrate kućama putnike "zaglavljene" zbog rata na Bliskom istoku

Radio 021 pre 19 minuta
(Foto, video) Turska zimska bajka Priroda koja oduzima dah, mirisi koji hrane dušu, istorija koja se oseća u vazduhu: Istanbul…

(Foto, video) Turska zimska bajka Priroda koja oduzima dah, mirisi koji hrane dušu, istorija koja se oseća u vazduhu: Istanbul je već u srcima mnogih, a Bursa i Uludag kriju pravu magiju

Blic pre 3 minuta