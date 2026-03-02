Isključenja vode danas u Beogradu: Ako živite na ovoj opštini, dobro pogledajte spisak, raspored je po danima!

Ekipe JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Barajevo od ponedeljka, 2. marta, do subote, 7. marta, od 22 do 6 sati ujutro.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u sledećim naseljima: – 2/3. mart – Lipovički put sa pripadajućim ulicama; – 3/4. mart – naselje Barajevo; – 4/5. mart – naselja Baćevac i Meljak; – 5/6. mart – naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić; – 6/7. mart – naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci. U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodne zalihe