Jedna grupa građana danas dobija novac: Ovo je detaljan kalendar isplate

Jedna grupa građana danas dobija novac: Ovo je detaljan kalendar isplate

Prema kalendaru isplate februarskih penzija koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prvi na listi da dobijaju novac su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti.

Sledeći na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, njima novac leže 4. marta preko tekućih računa, istog datuma biće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ. Penzioneri iz kategorije zaposleni svoj novac dobijaju 9. marta na kućne adrese i na šalterima pošta, dok će 10. marta biti isplata preko tekućih računa. Penzioneri iz
