Legendarni Turčin pred novi okršaj sa Srbijom: Ova utakmica je važnija od one u Beogradu - trener i igrači su svesni toga!

Predsednik Košarkaškog saveza Turske, Hidajet Hido Turkoglu, izneo je svoja očekivanja pred novi okršaj Turske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Turci su posle velike drame srušili "orlove" u Beogradu, a večeras od 19 časova pred svojim navijačima ponovo će odmeriti snage sa našom reprezentacijom. Turkoglu je govorio o značaju ovog meča. "U petak smo obezbedili veoma važnu pobedu. Mislim da je večerašnja utakmica još važnija od one prošlog petka jer je zaista značajna za nas. Kako zbog nastavka našeg košarkaškog uspona, tako i zbog našeg položaja u grupi", rekao je Turkoglu. Svestan je da njegovom timu neće