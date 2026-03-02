Legendarni Turčin pred novi okršaj sa Srbijom: Ova utakmica je važnija od one u Beogradu - trener i igrači su svesni toga!

Kurir pre 2 sata
Legendarni Turčin pred novi okršaj sa Srbijom: Ova utakmica je važnija od one u Beogradu - trener i igrači su svesni toga!

Predsednik Košarkaškog saveza Turske, Hidajet Hido Turkoglu, izneo je svoja očekivanja pred novi okršaj Turske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Turci su posle velike drame srušili "orlove" u Beogradu, a večeras od 19 časova pred svojim navijačima ponovo će odmeriti snage sa našom reprezentacijom. Turkoglu je govorio o značaju ovog meča. "U petak smo obezbedili veoma važnu pobedu. Mislim da je večerašnja utakmica još važnija od one prošlog petka jer je zaista značajna za nas. Kako zbog nastavka našeg košarkaškog uspona, tako i zbog našeg položaja u grupi", rekao je Turkoglu. Svestan je da njegovom timu neće
Srbija bez Kalinića sa Avramovićem i Dangubićem traži osvetu u Turskoj

Sputnik pre 59 minuta
Kod Turaka svi moraju da igraju, a mi smo imali vrhunac krize kulta reprezentacije: Čović svestan da Srbija ide u pravom smeru!…

Hot sport pre 2 sata
Stiglo saopštenje sa RTS: Promenjeni termini "Slagalice" i "Potere", ovo je razlog

Blic pre 2 sata
Pomera se emitovanje "Slagalice" i "Potere": RTS se oglasio saopštenjem, otkriven i razlog

Mondo pre 2 sata
Biberović ili Flin? Ataman odlučio koji stranac napada Srbiju: On je tursko dete, koliko i svi mi!

Kurir pre 3 sata
Alimpijević sklonio reprezentativca sa spiska za Tursku

Sport klub pre 3 sata
Ataman napravio jednu promenu pred Srbiju, Alimpijević sve za o njoj

Nova pre 2 sata
Svetsko prvenstvoTurskaKosarkaska reprezentacija srbije

Mekinli Rajt najkorisniji igrač Evrolige u februaru

RTS pre 19 minuta
"Dubai plaća smeštaj ljudima koji su tamo zaglavljeni, nama ne" Darko i Katarina Lazić ne mogu da se vrate sa Maldiva: "Moramo…

Blic pre 14 minuta
Gradonačelnik: Rukometaši u Zrenjaninu imaju idealne uslove za treninge

Zrenjaninski pre 10 minuta
Laskavo priznanje Amerikanaca: Mediću je mesto među najboljima

Sport klub pre 20 minuta
Rukometaši Voše gostuju Dinamu u zaostalom meču 16. kola Arkus lige: Nastavak borbe za pol-poziciju

Dnevnik pre 20 minuta