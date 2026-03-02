Novak, LeBron i Dončić - kakva ekipa! Đoković zapalio Los Anđeles: Došao da gleda Lejkerse, Luka mu odmah pritrčao! (video)…

Boravak u Los Anđelesu Novak Đoković je iskoristio da uživo isprati meč između Los Anđeles Lejkersa i Sakramento Kinsa.

Njegov dolazak u dvoranu izazvao je veliko oduševljenje navijača i košarkaša Lejkersa, posebno Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, koji su se srdačno pozdravili sa srpskim asom. Luka je odmah pritrčao Novaku i zagrlio ga, a nakon kratkog ćaskanja usledilo je i zajedničko fotografisanje. Nakon ubedljive pobede Lejkersa (128:104) kamere su zabeležile i srdačan susret Đokovića i Lebrona Džejmsa. Inače, Lejkersi su ubedljivo savladali Kingse 128:14, a najzaslužniji za