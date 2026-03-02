Novak, LeBron i Dončić - kakva ekipa! Đoković zapalio Los Anđeles: Došao da gleda Lejkerse, Luka mu odmah pritrčao! (video)

Kurir pre 37 minuta
Novak, LeBron i Dončić - kakva ekipa! Đoković zapalio Los Anđeles: Došao da gleda Lejkerse, Luka mu odmah pritrčao! (video)…

Boravak u Los Anđelesu Novak Đoković je iskoristio da uživo isprati meč između Los Anđeles Lejkersa i Sakramento Kinsa.

Njegov dolazak u dvoranu izazvao je veliko oduševljenje navijača i košarkaša Lejkersa, posebno Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, koji su se srdačno pozdravili sa srpskim asom. Luka je odmah pritrčao Novaku i zagrlio ga, a nakon kratkog ćaskanja usledilo je i zajedničko fotografisanje. Nakon ubedljive pobede Lejkersa (128:104) kamere su zabeležile i srdačan susret Đokovića i Lebrona Džejmsa. Inače, Lejkersi su ubedljivo savladali Kingse 128:14, a najzaslužniji za
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković

Novak Đoković

Hot sport pre 2 minuta
Novak Đoković gledao Lebrona i Dončića pa se slikao sa njima (FOTO)

Novak Đoković gledao Lebrona i Dončića pa se slikao sa njima (FOTO)

Euronews pre 7 minuta
VIDEO NBA liga je ovo morala da objavi: Novak raspametio Los Anđeles, Lejkersi su mu se poklonili, pogledajte šta su uradili…

VIDEO NBA liga je ovo morala da objavi: Novak raspametio Los Anđeles, Lejkersi su mu se poklonili, pogledajte šta su uradili Dončić i Lebron čim su ga videli

Nova pre 37 minuta
"Gde si, Luka, kućo stara": Novak došao da gleda Dončića, pogledajte njihov susret

"Gde si, Luka, kućo stara": Novak došao da gleda Dončića, pogledajte njihov susret

Mondo pre 52 minuta
(VIDEO) Novak „zapalio“ LA: Zagrljaj sa Dončićem i Lebronom

(VIDEO) Novak „zapalio“ LA: Zagrljaj sa Dončićem i Lebronom

Sport klub pre 17 minuta
Luka na konferenciji pričao Amerima o Đokoviću: Znate, za mene je on GOAT! To što je bio ovde i gledao me...

Luka na konferenciji pričao Amerima o Đokoviću: Znate, za mene je on GOAT! To što je bio ovde i gledao me...

Kurir pre 27 minuta
Đoković uživo gledao Lejkerse, Dončić i Lebron jurili da se fotkaju s njim

Đoković uživo gledao Lejkerse, Dončić i Lebron jurili da se fotkaju s njim

Telegraf pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićKošarkaNBALebron DžejmsSakramentoLos Anđelesluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković

Novak Đoković

Hot sport pre 2 minuta
Novak Đoković gledao Lebrona i Dončića pa se slikao sa njima (FOTO)

Novak Đoković gledao Lebrona i Dončića pa se slikao sa njima (FOTO)

Euronews pre 7 minuta
Totenhemov paralelni univerzum

Totenhemov paralelni univerzum

Sport klub pre 7 minuta
Tragedija potresla planetu: Ubijeno 20 odbojkašica, padale bombe dok su igrale, a stradala i deca

Tragedija potresla planetu: Ubijeno 20 odbojkašica, padale bombe dok su igrale, a stradala i deca

Nova pre 7 minuta
Klipersi bez Bogdana prekinuli loš niz VIDEO

Klipersi bez Bogdana prekinuli loš niz VIDEO

B92 pre 7 minuta