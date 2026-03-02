Ubadanje nožem, saobraćajke, pijani, padovi... Teška noć za lekare beogradske Hitne

Kurir pre 2 sata  |  Beta
Ubadanje nožem, saobraćajke, pijani, padovi... Teška noć za lekare beogradske Hitne

Jedan muškarac uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici u beogradskoj opštini Zvezadara, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o 39-godišnjem muškarcu koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar. Tokom noći dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno i sve su bile zbrinute na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 136 puta, od čega 15 puta na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog pijanstva i padova. Kurir.rs/Beta
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Muškarac izboden na okretnici tramvaja

Muškarac izboden na okretnici tramvaja

Vesti online pre 46 minuta
Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Serbian News Media pre 2 sata
Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Insajder pre 3 sata
Muškarac uboden nožem na Zvezdari

Muškarac uboden nožem na Zvezdari

N1 Info pre 4 sati
Muškarac uboden nožem na Zvezdari

Muškarac uboden nožem na Zvezdari

Nova pre 3 sata
Mlađi muškarac (39) izboden nožem na Zvezdari: Drama zorom na okretnici tramvaja u Ustaničkoj, izleteo na ulicu i naleteo na…

Mlađi muškarac (39) izboden nožem na Zvezdari: Drama zorom na okretnici tramvaja u Ustaničkoj, izleteo na ulicu i naleteo na prolaznika koji mu je spasao život!

Kurir pre 4 sati
Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem na okretnici tramvaja na Zvezdari

Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem na okretnici tramvaja na Zvezdari

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezdarahitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Muškarac izboden na okretnici tramvaja

Muškarac izboden na okretnici tramvaja

Vesti online pre 46 minuta
Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Hitna pomoć: Muškarac uboden nožem u Beogradu, puno poziva zbog pijanstva

Serbian News Media pre 2 sata
Peti tender GSP-a Beograd za nabavku novih autobusa

Peti tender GSP-a Beograd za nabavku novih autobusa

Biznis.rs pre 3 sata
Ubadanje nožem, saobraćajke, pijani, padovi... Teška noć za lekare beogradske Hitne

Ubadanje nožem, saobraćajke, pijani, padovi... Teška noć za lekare beogradske Hitne

Kurir pre 2 sata
Stiže novih 50 solo autobusa u Beograd

Stiže novih 50 solo autobusa u Beograd

B92 pre 3 sata