Ubadanje nožem, saobraćajke, pijani, padovi... Teška noć za lekare beogradske Hitne

Jedan muškarac uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici u beogradskoj opštini Zvezadara, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o 39-godišnjem muškarcu koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar. Tokom noći dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno i sve su bile zbrinute na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 136 puta, od čega 15 puta na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog pijanstva i padova. Kurir.rs/Beta