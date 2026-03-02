Aziji preti energetski kolaps? Petina svetske proizvodnje nafte stala

Azijske zemlje počinju da osećaju ekonomske posledice eskalacije vazdušnih napada SAD, Izraela i Irana, jer tankeri za naftu ostaju nasukani u blizini Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih energetskih koridora na svetu, javlja Anadolija.

Nekoliko brodarskih operatera obustavilo je tranzit kroz moreuz zbog rastućih troškova osiguranja i bezbednosnih zabrinutosti. Kina je danas opisala plovni put kao "važnu međunarodnu trgovinsku rutu" i pozvala na hitan prekid vojnih operacija. Odgovarajući na pitanje dopisnika Anadolije, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning je rekla da je stabilnost u moreuzu i okolnim vodama od vitalnog značaja za globalnu trgovinu i pozvala na korake kako bi se