Aziji preti energetski kolaps? Petina svetske proizvodnje nafte stala

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Aziji preti energetski kolaps? Petina svetske proizvodnje nafte stala

Azijske zemlje počinju da osećaju ekonomske posledice eskalacije vazdušnih napada SAD, Izraela i Irana, jer tankeri za naftu ostaju nasukani u blizini Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih energetskih koridora na svetu, javlja Anadolija.

Nekoliko brodarskih operatera obustavilo je tranzit kroz moreuz zbog rastućih troškova osiguranja i bezbednosnih zabrinutosti. Kina je danas opisala plovni put kao "važnu međunarodnu trgovinsku rutu" i pozvala na hitan prekid vojnih operacija. Odgovarajući na pitanje dopisnika Anadolije, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning je rekla da je stabilnost u moreuzu i okolnim vodama od vitalnog značaja za globalnu trgovinu i pozvala na korake kako bi se
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Rojters: Iran zatvorio Ormuski moreuz kroz koji prolazi petina svetske nafte i sav katarski gas

Rojters: Iran zatvorio Ormuski moreuz kroz koji prolazi petina svetske nafte i sav katarski gas

Nedeljnik pre 9 minuta
(Video) Sukob na Bliskom istoku izazvao eksploziju cene nafte i gasa, stručnjaci zabrinuti: "Ovo je ogroman poremećaj"

(Video) Sukob na Bliskom istoku izazvao eksploziju cene nafte i gasa, stručnjaci zabrinuti: "Ovo je ogroman poremećaj"

Blic pre 2 sata
Rast cena nafte i gasa posle napada Irana na rafinerije nafte i gasa u Zalivu: Ovo su razlozi zašto (još) nema panike na…

Rast cena nafte i gasa posle napada Irana na rafinerije nafte i gasa u Zalivu: Ovo su razlozi zašto (još) nema panike na tržištu?

Nedeljnik pre 3 sata
Naftu ćemo plaćati 4 puta više nego što je sada plaćamo?! Bukti rat na Bliskom istoku, zatvoren Ormuški moreuz - postoje…

Naftu ćemo plaćati 4 puta više nego što je sada plaćamo?! Bukti rat na Bliskom istoku, zatvoren Ormuški moreuz - postoje alternativne rute, ali ovo je problem!

Kurir pre 3 sata
Cena gasa naglo skočila, berze otišle u minus: Posledice u Evropi zbog napada na Iran

Cena gasa naglo skočila, berze otišle u minus: Posledice u Evropi zbog napada na Iran

Večernje novosti pre 3 sata
Cena zlata porasla 14 odsto za mesec dana, više od 46 odsto za šest meseci

Cena zlata porasla 14 odsto za mesec dana, više od 46 odsto za šest meseci

Danas pre 4 sati
Katar obustavio proizvodnju LNG nakon iranskog napada

Katar obustavio proizvodnju LNG nakon iranskog napada

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeIranIzraelKinanafta

Svet, najnovije vesti »

Izvori Rojtersa: Zvaničnici Pentagona rekli Kongresu da nije bilo znakova da će Iran napasti SAD

Izvori Rojtersa: Zvaničnici Pentagona rekli Kongresu da nije bilo znakova da će Iran napasti SAD

Danas pre 34 minuta
"Pomoći ću vam da se odbranite, ali..." Zelenski šokirao ponudom: Evo šta je predložio liderima Bliskog istoka u zamenu za…

"Pomoći ću vam da se odbranite, ali..." Zelenski šokirao ponudom: Evo šta je predložio liderima Bliskog istoka u zamenu za jednu uslugu

Blic pre 49 minuta
Aktiviran krizni režim! Hobotnica obezglavljena, naredni dani su presudni, Tramp poslao dramatičnu poruku: "Izađite!"

Aktiviran krizni režim! Hobotnica obezglavljena, naredni dani su presudni, Tramp poslao dramatičnu poruku: "Izađite!"

Blic pre 24 minuta
Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Danas pre 1 sat
Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Danas pre 1 sat