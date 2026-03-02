Evroliga otkazala 3 utakmice zbog rata: Partizan neće igrati, jedan tim ima još veći problem

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Evroliga je u velikom problemu zbog novih ratova na Bliskom istoku! Nakon što su Izrael i SAD napali Iran, Iranci su odgovorili bombardovanjem američkih vojnih baza u svim zemljama okruženja - između ostalog i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde se pored košarkaša Dubaija nalaze i trojica igrača Partizana.

O situaciji u Dubaiju oglasio se Ostoja Mijailović, koji se nada da će uz Božiju pomoć Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski uspeti živi da stignu u Beograd. Takođe, prvi čovek Partizana potvrdio je da će biti odložen meč Partizana i Dubaija koji je zakazan za četvrtak, jer gosti nemaju način da stignu do Beograda. To nije jedini meč koji je odložen. Još ranije otkriveno je da se neće igrati ranije odložena utakmica Hapoela iz Tel Aviva i Pariza, što je
