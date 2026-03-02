Podzemni tuneli sa razornim dronovima i raketama dugog dometa: Iran pokazao svetu čime ratuje na Bliskom istoku (video)

Iran je objavio snimak na svim svojim profilima na društvenim mrežama na kojem se vidi veliki broj "šahid" dronova koje koriste za napade na gradove i vojne baze u regionu na Bliskom istoku.

Na snimku se vide podzemni tuneli i navodi se da se ti podzemni tuneli nalaze širom Irana i da se ti dronovi sa snimka koriste za vojni sukob sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Snimak je emitovala i iranska državna novinska agencija "Fars". Na snimku se vidi veliki broj dronova u nepreglednom tunelu, u jednom trenutku se na zidu vidi i okačena fotografije ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija. U drugoj polovini snimka vidi se lansiranje dronova i