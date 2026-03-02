Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Oglasio se ministar zdravlja Zlatibor Lončar

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačićabolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije. " Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene