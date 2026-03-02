Koja je uloga BIA u izborima za VST: Zbog toga se čuo i glas Zagorke Dolovac

Koliko je važno ko će sedeti u tužilačkom savetu najbolje govori to što se izborima bavila BIA.

Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac kazala je da je njoj potvrđeno da su na sastanak organizovano otišli glavni tužioci sa područja kragujevačke apelacije. Ni BIA ni njen prvi čovek nisu odgovorili na upite N1 u vezi sa tim. Njen glas se gotovo nikada nije čuo - ni u jednoj gorućoj situaciji duže od decenije unazad. Ali, kada su u pitanju pozicije u Visokom savetu tužilaštva, za koje se bori da ih osvoje tužioci od njenog poverenja, oglasila se. Odjeknula je potvrda