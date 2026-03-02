Lončar: Zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Lončar: Zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog teške upale pluća, bolje nego što je bilo. "To daje razloga za optimizam.

Predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intezivnog lečenja i primene intenzivne terapije", kazao je Lončar posle obilaska rekonstruisane Zdravstene stanice u beogradskom naselju Kumodraž. Dačić je prošle srede hopistalizovan u Kliničkom centru Srbije zbog obostrane upale pluća, a po prijemu je intubiran i stavljen na respirator.
