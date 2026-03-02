N1 direktno: "Poljoprivrednici sa lisicama na rukama"

Zlatku Kokanoviću, koji je danas ponovo priveden , određen je pritvor do 30 dana.

Kokanović je juče sa poljoprivrednicima pokušao da blokira Granični prelaz prema Bosni i Hercegovini. Za pet poljoprivrednika koji su juče privedeni, još uvek se čeka na odluku o pritvoru. O ovom slučaju razgovaramo sa Aleksandrom Olenikom, advokatom i potpredsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Izrael je gađao gađao Hezbolah u Libanu, nakon njihovog napada rano jutros na Izrael. Više od 550 ljudi je poginulo u Iranu,