Odbijene žalbe advokata na rešenje o policijskom zadržavanju za petoro uhapšenih kod Bogatića

Pet osoba sinoć je uhapšeno kod Bogatića i određeno im je zadržavanje od 48 sati, a kako nezvanično saznaje reporter Nove, odbijene su žalbe njihovih advokata na rešenje o policijskom zadržavanju, te će ostati u pritvoru do sutra, 3. marta, kada se očekuje da budu izvedeni pred dežurnog javnog tužioca u OJT u Šapcu.

Podsećamo, policija je saopštila da se uhapšeni osumnjičeni da su izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Advokat Vladimir Terzić objavio je sinoć da za pet osoba koje su uhapšene na protestu poljoprivrednika koji su blokirali granični prelaz Badovinci kod Bogatića određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Ispred PS u Bogatiću građani su sinoć blokirali izlaz iz stanice zbog