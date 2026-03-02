Večeras prvi let Dubai-Beograd posle obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Avion na liniji Dubai-Beograd zakazan je da poleti nakon prethodne obustave saobraćaja usled bezbednosne situacije i pojačanih tenzija u Iranu.

Prve informacije da bi avion trebalo da poleti iz Dubaija za Beograd preneo je Flightradar. Ovime bi trebalo da ponovo bude upostavljena veza između Srbije i Emirata, nakon što je vazdušni saobraćaj obustavljen zbog situacije u Iranu, ali i celom regionu. Dubai Airport (DXB) website indicates that the following flights are scheduled to depart this evening: EK500 to Mumbai (boarding) FZ8081 to Novosibirsk EK542 to Chennai FZ8489 to Moscow EK512 to New Delhi