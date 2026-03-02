Proglašena izborna lista ruske nacionalne manjine "Zajedno za Lučane"

Newsmax Balkans pre 55 minuta  |  N. K.
Proglašena izborna lista ruske nacionalne manjine "Zajedno za Lučane"

Izborna komisija u Lučanima proglasila je manjinsku izbornu listu "Zajedno za Lučane", koju je za lokalne izbore raspisane za 29. mart podnela politička stranka BUNT - Prava Srbija, objavljeno je na internet stranici Republičke izborne komisije.

Izborna lista "Zajedno za Lučane", na kojoj je deset odborničkih kandidata, proglašena je kao lista ruske nacionalne manjine. Prvi na listi je automehaničar Marko Paunović, na drugom mestu je domaćica Sanja marković, dok je na poziciji broj tri učenik Luka Tadić. Izborna komisija u Lučanima prethodno je proglasila izborne liste "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica", "Radomir Ivanović – Saborno, a ne podele – Socijaldemokratska partija Srbije" i "Zvuk pravde -
