Prvo obraćanje Trampa nakon napada na Iran: Ignorisali su naša upozorenja i odbili da obustave potragu za oružjem

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je na početku svog prvog obraćanja nakon sukoba na Bliskom istoku da je Iran ignorisao upozorenja Bele kuće da ne obnavlja nuklearni program.

Tramp je naveo da su Sjedinjene Države, kako je rekao, "u potpunosti uništile iranski nuklearni program" tokom operacije "Midnight Hammer", te da je Teheran nakon toga upozoren da ne pokušava da ga ponovo uspostavi na drugoj lokaciji, s obzirom na to da su prethodna postrojenja, prema njegovim rečima, bila snažno razorena. "Nakon što smo pre izvesnog vremena potpuno uništili iranski nuklearni program u operaciji ‘Midnight Hammer’, upozorili smo Iran da ne pokušava