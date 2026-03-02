Starmer: Velika Britanija neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Starmer: Velika Britanija neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Premijer Velike Britanije Kir Starmer rekao je da se Ujedinjeno Kraljevstvo ne pridružuje ofanzivnim udarima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.

Starmer je istakao da su SAD zatražile dozvolu za korišćenje britanskih baza kako bi mogle da zaustave iranske rakete u samom izvoru, gde su one u skladištima ili spremne na lansirnim rampama. Premijer kaže da je prihvatio ovaj novi zahtev "kako bi se sprečilo lansiranje raketa od strane Irana širom regiona" i ubijanje civila, prenosi BBC. Premijer Velike Britanije kaže da su i Francuska i Nemačka takođe spremne da dozvole aktivnosti SAD na svojim bazama kako bi
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku: "Važno je ono što SAD radi sa Izraelom"

NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku: "Važno je ono što SAD radi sa Izraelom"

Mondo pre 22 minuta
Britanija tvrdi da nije u ratu, iako joj je iranskim dronom pogođena baza na Kipru

Britanija tvrdi da nije u ratu, iako joj je iranskim dronom pogođena baza na Kipru

Serbian News Media pre 52 minuta
Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Insajder pre 2 sata
Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

RTV pre 2 sata
Iranski ambasador:Iran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno

Iranski ambasador:Iran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno

RTV pre 1 sat
I Balkan može da bude na meti? Iranski ambasador u Španiji pripretio: Teheran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako…

I Balkan može da bude na meti? Iranski ambasador u Španiji pripretio: Teheran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno

Dnevnik pre 1 sat
Iran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi, ako bude neophodno

Iran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi, ako bude neophodno

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelVelika BritanijaBBCNemačkaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Danas pre 22 minuta
Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Danas pre 7 minuta
Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Blic pre 2 minuta
Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Danas pre 52 minuta
Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Danas pre 1 sat