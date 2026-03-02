"Avioni oboreni greškom, priznali su": Otkriveno kako su se srušili američki vojni avioni F-15 u Kuvajtu

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je danas da se "nekoliko" američkih ratnih aviona srušilo u toj zemlji i da članovi svih posada preživeli.

Nedugo nakon toga, Centralna vojna komanda SAD saopštila je da je Sistemi protivvazdušne odbrane kuvajtske vojske greškom oborio avione. Ministarstvo odbrane Kuvajta (MoD) saopštilo je prethodno da su vlasti odmah nakon što su se avioni srušili pokrenule operacije potrage i spašavanja, da su posade evakuisane sa mesta nesreće i prebačene u bolnicu na medicinske preglede i neophodno lečenje, kao i da je njihovo stanje ocenjeno kao stabilno, prenosi agencija WAM.