"Avioni oboreni greškom, priznali su": Otkriveno kako su se srušili američki vojni avioni F-15 u Kuvajtu

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
"Avioni oboreni greškom, priznali su": Otkriveno kako su se srušili američki vojni avioni F-15 u Kuvajtu

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je danas da se "nekoliko" američkih ratnih aviona srušilo u toj zemlji i da članovi svih posada preživeli.

Nedugo nakon toga, Centralna vojna komanda SAD saopštila je da je Sistemi protivvazdušne odbrane kuvajtske vojske greškom oborio avione. Ministarstvo odbrane Kuvajta (MoD) saopštilo je prethodno da su vlasti odmah nakon što su se avioni srušili pokrenule operacije potrage i spašavanja, da su posade evakuisane sa mesta nesreće i prebačene u bolnicu na medicinske preglede i neophodno lečenje, kao i da je njihovo stanje ocenjeno kao stabilno, prenosi agencija WAM.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tramp o ratu na Bliskom istoku: Razbijamo Iran, novi talas napada tek treba da dođe

Tramp o ratu na Bliskom istoku: Razbijamo Iran, novi talas napada tek treba da dođe

Euronews pre 13 minuta
Tramp: Razvaljujemo ih, ali "veliki udar" tek dolazi

Tramp: Razvaljujemo ih, ali "veliki udar" tek dolazi

B92 pre 24 minuta
Nova američka pretnja: Tramp: Ne isključujem mogućnost...

Nova američka pretnja: Tramp: Ne isključujem mogućnost...

B92 pre 9 minuta
Tri amerićka F-15E oborena iznad Kuvajta, piloti spaseni: Šta znamo do sada

Tri amerićka F-15E oborena iznad Kuvajta, piloti spaseni: Šta znamo do sada

Aero.rs pre 23 minuta
"Razbijamo Iran, novi veliki talas tek dolazi!" Novo oglašavanje Donalda Trampa - otkrio koliko će trajati rat

"Razbijamo Iran, novi veliki talas tek dolazi!" Novo oglašavanje Donalda Trampa - otkrio koliko će trajati rat

Večernje novosti pre 14 minuta
Novi iranski napadi širom Bliskog istoka, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

Novi iranski napadi širom Bliskog istoka, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

BBC News pre 29 minuta
„Razbijamo Iran, veliki talas tek sledi“: Šta je Donald Tramp rekao u intervjuu za CNN?

„Razbijamo Iran, veliki talas tek sledi“: Šta je Donald Tramp rekao u intervjuu za CNN?

Danas pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kuvajtsadavioni

Svet, najnovije vesti »

Makron: Dozvolićemo privremeno razmeštanje naših aviona sa nuklearnim oružjem u savezničke zemlje

Makron: Dozvolićemo privremeno razmeštanje naših aviona sa nuklearnim oružjem u savezničke zemlje

Beta pre 24 minuta
Popaljeni alarmi u Španiji, preti nova oluja! Regina će doneti jake udare vetra i obilne padavine

Popaljeni alarmi u Španiji, preti nova oluja! Regina će doneti jake udare vetra i obilne padavine

Blic pre 24 minuta
Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci…

Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, oglasili se Putin i Si: Amerikanci doživeli neviđeni udarac, Evropljani razmatraju drastičnu odluku

Blic pre 24 minuta
Vlade brojnih zemalja nastoje da vrate kućama putnike "zaglavljene" zbog rata na Bliskom istoku

Vlade brojnih zemalja nastoje da vrate kućama putnike "zaglavljene" zbog rata na Bliskom istoku

Radio 021 pre 19 minuta
(Foto, video) Turska zimska bajka Priroda koja oduzima dah, mirisi koji hrane dušu, istorija koja se oseća u vazduhu: Istanbul…

(Foto, video) Turska zimska bajka Priroda koja oduzima dah, mirisi koji hrane dušu, istorija koja se oseća u vazduhu: Istanbul je već u srcima mnogih, a Bursa i Uludag kriju pravu magiju

Blic pre 3 minuta