Neredi u Pakistanu zbog ubistva iranskog vođe: Uveden policijski čas, 26 mrtvih

Pakistan je danas poslao vojne trupe u severni region Himalaja, Gilgit-Baltistan, i zabranio masovne skupove širom zemlje nakon što je u protestima protiv američkih i izraelskih napada na Iran do sada poginulo 26 osoba.

U gradu Skardu, naseljenom mahom šiitima, koji je inače popularna turistička destinacija, demonstranti su juče zapalili prostorije Ujedinjenih nacija, a u sukobima koji su usledili poginulo je 14 ljudi, među kojima i jedan vojnik, saopštili su lokalni zvaničnici, preneo je Rojters. Pakistanske vlasti su u ranim jutarnjim satima uvele trodnevni policijski čas u gradovima Gilgit i Skardu, dok je vojska raspoređena kako bi se sprečilo dalje širenje nasilja, saopštili