Neredi u Pakistanu zbog ubistva iranskog vođe: Uveden policijski čas, 26 mrtvih

NIN pre 16 minuta  |  Tanjug
Neredi u Pakistanu zbog ubistva iranskog vođe: Uveden policijski čas, 26 mrtvih

Pakistan je danas poslao vojne trupe u severni region Himalaja, Gilgit-Baltistan, i zabranio masovne skupove širom zemlje nakon što je u protestima protiv američkih i izraelskih napada na Iran do sada poginulo 26 osoba.

U gradu Skardu, naseljenom mahom šiitima, koji je inače popularna turistička destinacija, demonstranti su juče zapalili prostorije Ujedinjenih nacija, a u sukobima koji su usledili poginulo je 14 ljudi, među kojima i jedan vojnik, saopštili su lokalni zvaničnici, preneo je Rojters. Pakistanske vlasti su u ranim jutarnjim satima uvele trodnevni policijski čas u gradovima Gilgit i Skardu, dok je vojska raspoređena kako bi se sprečilo dalje širenje nasilja, saopštili
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Američka Centralna komanda: Od početka neprijateljstava u Iranu poginula četiri vojnika SAD

Američka Centralna komanda: Od početka neprijateljstava u Iranu poginula četiri vojnika SAD

RTV pre 42 minuta
Katar obustavio LNG, cijene plina u EU skočile gotovo 50 posto

Katar obustavio LNG, cijene plina u EU skočile gotovo 50 posto

SEEbiz pre 31 minuta
"Rat u Libanu nikada nije ni stao": Šehadi za Euronews Srbija o situaciji u Bejrutu

"Rat u Libanu nikada nije ni stao": Šehadi za Euronews Srbija o situaciji u Bejrutu

Euronews pre 51 minuta
Američka Centralna komanda potvrdila da je poginuo i četvrti američki vojnik

Američka Centralna komanda potvrdila da je poginuo i četvrti američki vojnik

Nedeljnik pre 1 sat
Raste broj američkih žrtava: Preminuo jedan od povređenih vojnika u napadu Irana na vojnu bazu u Kuvajtu

Raste broj američkih žrtava: Preminuo jedan od povređenih vojnika u napadu Irana na vojnu bazu u Kuvajtu

Dnevnik pre 56 minuta
Udar na srce svetske trgovine naftom: Brod u plamenu, cene odmah skočile (video)

Udar na srce svetske trgovine naftom: Brod u plamenu, cene odmah skočile (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Napadnut tanker kod Omana, poginuo jedan član posade

Napadnut tanker kod Omana, poginuo jedan član posade

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranBliski IstokPakistanRojtersPolicijski čas

Ekonomija, najnovije vesti »

Čadež: Hrvatska predlaže Briselu da prevoznici iz Srbije dobijaju dugoročne vize

Čadež: Hrvatska predlaže Briselu da prevoznici iz Srbije dobijaju dugoročne vize

Insajder pre 6 minuta
Press: Ovde je uspostavljen klijentelistički sistem, aktuelna vlast koristi puno resursa za sprovođenje propagande

Press: Ovde je uspostavljen klijentelistički sistem, aktuelna vlast koristi puno resursa za sprovođenje propagande

N1 Info pre 51 minuta
Veštačka inteligencija - katalizator promena u poslovanju

Veštačka inteligencija - katalizator promena u poslovanju

RTV pre 12 minuta
Čadež: Desilo se što niko nije očekivao - Hrvatska predložila Briselu da prevoznici iz Srbije dobijaju dugoročne vize

Čadež: Desilo se što niko nije očekivao - Hrvatska predložila Briselu da prevoznici iz Srbije dobijaju dugoročne vize

N1 Info pre 16 minuta
Vlahović: Model razvoja Srbije nedovoljan za sustizanje privreda Srednje i Istočne Evrope

Vlahović: Model razvoja Srbije nedovoljan za sustizanje privreda Srednje i Istočne Evrope

N1 Info pre 31 minuta