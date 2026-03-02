uživo Serija udara na Bliskom istoku: Srušili se američki avioni u Kuvajtu, Iran nastavlja udare, Izrael bombarduje Liban

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, ubijen je u subotu u talasu koordinisanih američko-izraelskih vazdušnih udara širom zemlje, čime je otvorena nova, dramatična faza sukoba na Bliskom istoku. Njegova smrt ubrzo je izazvala lančanu reakciju - Iran je pokrenuo napade na ciljeve u Izraelu i pojedinim državama i gradovima regiona, uključujući i Abu Dabi i Dubai, dok su Sjedinjene Američke Države i više bliskoistočnih zemalja osudile