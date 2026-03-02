Američke i izraelske tajne službe mesecima pratile iranske lidere, da bi prvi napad bio smrtonosan

Nova pre 2 sata
Američke i izraelske tajne službe mesecima pratile iranske lidere, da bi prvi napad bio smrtonosan

Izraelske i američke vlasti su nedeljama pratile kretanje visokih iranskih lidera, uključujući i vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, prikupljajući informacije koje su omogućile da se prvi napad na Teheran izvede iznenada usred dana, prema rečima izraelskog vojnog zvaničnika, osobe upoznate sa operacijom.

Konačna serija američko-izraelskih napada na Iran došla je tako brzo da su bili gotovo istovremeni - sa tri udara na tri lokacije u roku od jednog minuta - usmrtivši Hamneija i oko 40 visokih zvaničnika, uključujući šefa Revolucionarne garde i ministra odbrane zemlje, rekao je izraelski vojni zvaničnik u nedelju. Napadi tokom dana dali su dodatni element iznenađenja, rekao je zvaničnik, koji je dodao da je toliko velikih, brzih udara bilo ključno da se spreči
Novi vrhovni vođa mogao bi da bude izabran za nekoliko dana

Novi vrhovni vođa mogao bi da bude izabran za nekoliko dana

Politika pre 51 minuta
IranTeheran

Savet za saradnju Zaliva osudio iranske udare, spominju i odmazdu

Savet za saradnju Zaliva osudio iranske udare, spominju i odmazdu

Politika pre 36 minuta
„Džeruzalem post": Iranci u napadu na Izrael koristili kasetnu municiju

„Džeruzalem post”: Iranci u napadu na Izrael koristili kasetnu municiju

Politika pre 17 minuta
Sprečen napad na nekadašnje glavno uporište Amerike! Avganistan: Zaustavili smo napad dronovima i ubili neprijateljsku vojsku!

Sprečen napad na nekadašnje glavno uporište Amerike! Avganistan: Zaustavili smo napad dronovima i ubili neprijateljsku vojsku!

Kurir pre 1 sat
Kalas: Pomorska misija EU „Aspides" biće ojačana dodatnim brodovima

Kalas: Pomorska misija EU „Aspides” biće ojačana dodatnim brodovima

Politika pre 1 sat
Novi vrhovni vođa mogao bi da bude izabran za nekoliko dana

Novi vrhovni vođa mogao bi da bude izabran za nekoliko dana

Politika pre 51 minuta