Američke i izraelske tajne službe mesecima pratile iranske lidere, da bi prvi napad bio smrtonosan

Izraelske i američke vlasti su nedeljama pratile kretanje visokih iranskih lidera, uključujući i vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, prikupljajući informacije koje su omogućile da se prvi napad na Teheran izvede iznenada usred dana, prema rečima izraelskog vojnog zvaničnika, osobe upoznate sa operacijom.

Konačna serija američko-izraelskih napada na Iran došla je tako brzo da su bili gotovo istovremeni - sa tri udara na tri lokacije u roku od jednog minuta - usmrtivši Hamneija i oko 40 visokih zvaničnika, uključujući šefa Revolucionarne garde i ministra odbrane zemlje, rekao je izraelski vojni zvaničnik u nedelju. Napadi tokom dana dali su dodatni element iznenađenja, rekao je zvaničnik, koji je dodao da je toliko velikih, brzih udara bilo ključno da se spreči