Oglasio se Partizan: Crno-beli reagovali zbog odlaganja utakmice sa Dubaijem

Košarkaški klub Partizan oglasio se povodom odlaganja utakmice 30. kola Evrolige protiv Dubaija, koja je bila zakazana za 5. mart u Beogradu.

Crno-beli su putem zvaničnih kanala potvrdili da meč neće biti odigran u planiranom terminu, kao i da će navijačima biti vraćen novac za kupljene ulaznice. „Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odložena je usled okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 05.03. biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu Partizan – Dubai biće poništene, a novac vraćen na