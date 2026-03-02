Oglasio se Partizan: Crno-beli reagovali zbog odlaganja utakmice sa Dubaijem
Nova pre 27 minuta
Košarkaški klub Partizan oglasio se povodom odlaganja utakmice 30. kola Evrolige protiv Dubaija, koja je bila zakazana za 5. mart u Beogradu.
Crno-beli su putem zvaničnih kanala potvrdili da meč neće biti odigran u planiranom terminu, kao i da će navijačima biti vraćen novac za kupljene ulaznice. „Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odložena je usled okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 05.03. biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu Partizan – Dubai biće poništene, a novac vraćen na