Oglasio se Partizan: Crno-beli reagovali zbog odlaganja utakmice sa Dubaijem

Nova pre 27 minuta
Oglasio se Partizan: Crno-beli reagovali zbog odlaganja utakmice sa Dubaijem

Košarkaški klub Partizan oglasio se povodom odlaganja utakmice 30. kola Evrolige protiv Dubaija, koja je bila zakazana za 5. mart u Beogradu.

Crno-beli su putem zvaničnih kanala potvrdili da meč neće biti odigran u planiranom terminu, kao i da će navijačima biti vraćen novac za kupljene ulaznice. „Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odložena je usled okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 05.03. biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu Partizan – Dubai biće poništene, a novac vraćen na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zvanično - Radno u Dubaiju, nema utakmica, ali ima novih ugovora

Zvanično - Radno u Dubaiju, nema utakmica, ali ima novih ugovora

Sportske.net pre 17 minuta
Odlučeno: Izraelski derbi u Beogradu

Odlučeno: Izraelski derbi u Beogradu

B92 pre 27 minuta
Partizan se oglasio zbog odložene utakmice sa Dubaijem i poslao važnu poruku za navijače koji su kupili karte

Partizan se oglasio zbog odložene utakmice sa Dubaijem i poslao važnu poruku za navijače koji su kupili karte

Telegraf pre 27 minuta
Saopštenje Partizana: Crno-beli potvrdili, novi datum biće naknadno određen

Saopštenje Partizana: Crno-beli potvrdili, novi datum biće naknadno određen

Dnevnik pre 47 minuta
Hapoel se vraća su Sofiju! Izraelki velikan ponovo igra u Bugarskoj!

Hapoel se vraća su Sofiju! Izraelki velikan ponovo igra u Bugarskoj!

Kurir pre 1 sat
Partizan potvrdio odlaganje utakmice Evrolige: "Karte će biti poništene, vratićemo novac"

Partizan potvrdio odlaganje utakmice Evrolige: "Karte će biti poništene, vratićemo novac"

Mondo pre 1 sat
Poznat termin kada bi mogla da se odigra utakmica Partizana i Dubaija

Poznat termin kada bi mogla da se odigra utakmica Partizana i Dubaija

Nova pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanDubaiEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović zakazao selektivnu utakmicu za igrače iz domaćeg prvenstva

Veljko Paunović zakazao selektivnu utakmicu za igrače iz domaćeg prvenstva

Danas pre 2 minuta
Predsednik Iranske fudbalske federacije nije optimističan po pitanju učešća ekipe na Svetskom prvenstvu

Predsednik Iranske fudbalske federacije nije optimističan po pitanju učešća ekipe na Svetskom prvenstvu

Danas pre 37 minuta
„Ne može se tek tako isključiti nešto što traje 25 godina“: Bivši trener Serene Vilijams uveren da se Amerikanka uskoro vraća…

„Ne može se tek tako isključiti nešto što traje 25 godina“: Bivši trener Serene Vilijams uveren da se Amerikanka uskoro vraća iz penzije

Danas pre 1 sat
Greške mogu skupo da koštaju Srbiju

Greške mogu skupo da koštaju Srbiju

RTS pre 2 minuta
Zvanično - Trinkijeri potpisao!

Zvanično - Trinkijeri potpisao!

Sportske.net pre 17 minuta