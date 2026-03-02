Srpske turističke agencije još ne otkazuju putovanja zbog situacije u Dubaiju i Dohi - ne pre nego što pokušaju ovo

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku napravila je haos u avio saobraćaju, a gomila turista ostala je zarobljena na aerodromima. Među njima ima i Srba, budući da većina egzotičnih tura domaćih turističkih agencija vodi upravo preko Dubaija i Dohe.

Avio-kompanije su otkazale stotine letova, mnogi putnici su prinuđeni da traže alternativu da bi se vratili kući, a na sajtovima srpskih turističkih agencija - i dalje stoje najave predstojećih putovanja na egzotične destinacije. I gotovo sva bi trebalo da idu preko Bliskog istoka, tačnije Dubaija i Dohe. Pozvali smo jednu od agencija specijalizovanih za daleke destinacije da vidimo kakva je situacija. Kako su nam objasnili, trenutno su fokusirani na rešavanje