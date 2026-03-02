Američki konzulat u Pakistanu privremeno zatvoren

Američki konzulat u Pakistanu privremeno zatvoren

Pakistanske vlasti uvele su rano jutros trodnevni policijski čas u severnim gradovima Gilgit i Skardu

Američki konzulat u Pakistanu zatvoren je nakon protesta protiv napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran i ubistva vrhovnog iranskog vođe Alija Hamneija u kojima je poginulo više od 20 osoba, javili su danas mediji. Generalni konzulat SAD u Pešavaru na severu Pakistana privremeno je obustavio rad, preneo je Skaj njuz. Najmanje 23 učesnika protesta ubijeno je u sukobima u Pakistanu, među kojima je 10 ubijeno u luci Karači, gde su pripadnici obezbeđenja
