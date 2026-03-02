Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Politika pre 4 sati
Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEK plus se u nedelju složila da poveća proizvodnju za 206.000 barela dnevno u aprilu

NjUJORK – Nakon rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku, cene nafte danas su porasle za oko osam odsto, što je najviši nivo od januara 2025. godine. Tako se nafta Brent kretala na nivou od oko 79 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 72 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Do toga je došlo usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti od potencijalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, kritičnoj tački kroz
Ključne reči

Bliski IstokCena nafteNjujorkOPEKDolarnafta

