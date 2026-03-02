Pakistan: vojska na ulicama, uveden trodnevni policijski čas

Više od 20 mrtvih u sukobima širom zemlje

Pakistanske vlasti rasporedile su vojsku i uvele rano jutros trodnevni policijski čas u severnim gradovima Gilgit i Skardu, nakon što je više osoba poginulo, a na desetine povređeno u nasilnim protestima zbog ubistva vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, u američko-izraelskim napadima, saopštili su zvaničnici. Hiljade šiitskih demonstranata napale su juče kancelarije Vojne posmatračke grupe Ujedinjenih nacija, koja nadgleda primirje u spornom regionu