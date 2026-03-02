Tramp:U Iranu pogođeno stotine ciljeva, uništeno devet brodova

Politika pre 4 sati
Tramp:U Iranu pogođeno stotine ciljeva, uništeno devet brodova

Ovo je prvi put da se predsednik, koji se vraća sa Floride u Vašington, javno oglasio, nakon jučerašnjeg obraćanja naciji

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su već na stotine ciljeva u Iranu pogođene, kao i da je uništeno devet iranskih brodova. U šestominutnom videu na svojoj društvenoj mreži Truth Social, predsednik SAD je kazao da će se misija nastaviti dok ne budu ispunjeni svi američki ciljevi. On je iranskog vrhovnog vođu, ubijenog u jučerašnjem napadu, nazvao „nesrećnim i zlim čovekom” na čijim rukama je bila krv Amerikanaca i mnogih drugih
