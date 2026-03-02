„Gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe”

Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem. Savetnik komandanta IRGC naveo je da će iranske snage gađati sve brodove koji pokušaju da pređu Ormuski moreuz, kao i naftovode „neprijatelja”, kao da neće dozvoliti izvoz nafte iz regiona, javlja Al Džazira. „Ormuski moreuz je