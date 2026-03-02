Najavljen prvi let iz Dubaija za Beograd, putnici čekaju poletanje

Prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, trebalo bi da se realizuje večeras. Let je najavljen na sajtu Dubai Erports za 23.20 sati po lokalnom vremenu, odnosno 20.20 po srednjeevropskom vremenu, ali je to vreme pomereno. Prema poslednjim informacijama, čeka se još nekoliko putnika i avion bi trebalo da poleti oko tri časa ujutru.

Kako RTS saznaje putnici su prošli pasošku kontrolu, a izlaz za let je otvoren. Na sajtu aerodroma u Dubaiju piše da je ukrcavanje putnika u avion završeno. Planirano je da avion "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika sleti na Beogradski aerodrom u 3.40 sati iza ponoći, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu. Međutim, kako je vreme poletanje pomereno još uvek se ne zna tačno vreme dolaska aviona iz