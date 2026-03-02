Najavljen prvi let iz Dubaija za Beograd, putnici čekaju poletanje

RTS pre 31 minuta
Najavljen prvi let iz Dubaija za Beograd, putnici čekaju poletanje

Prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, trebalo bi da se realizuje večeras. Let je najavljen na sajtu Dubai Erports za 23.20 sati po lokalnom vremenu, odnosno 20.20 po srednjeevropskom vremenu, ali je to vreme pomereno. Prema poslednjim informacijama, čeka se još nekoliko putnika i avion bi trebalo da poleti oko tri časa ujutru.

Kako RTS saznaje putnici su prošli pasošku kontrolu, a izlaz za let je otvoren. Na sajtu aerodroma u Dubaiju piše da je ukrcavanje putnika u avion završeno. Planirano je da avion "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika sleti na Beogradski aerodrom u 3.40 sati iza ponoći, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu. Međutim, kako je vreme poletanje pomereno još uvek se ne zna tačno vreme dolaska aviona iz
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Odložen let iz Dubaija za Beograd

Odložen let iz Dubaija za Beograd

N1 Info pre 31 minuta
Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku: "Osam aviona poletelo iz Abu Dabija"

Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku: "Osam aviona poletelo iz Abu Dabija"

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Dubai Airports: Prvi let iz Dubaija za Beograd trebalo bi da se realizuje večeras; Ambasada Srbije: U toku proces evakuacije

Dubai Airports: Prvi let iz Dubaija za Beograd trebalo bi da se realizuje večeras; Ambasada Srbije: U toku proces evakuacije

Insajder pre 1 sat
Aerodrom "Nikola Tesla": Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka tenzija na Bliskom Istoku

Aerodrom "Nikola Tesla": Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka tenzija na Bliskom Istoku

Insajder pre 1 sat
Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd, u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd, u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

RTV pre 55 minuta
Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd nakon početka sukoba na Bliskom istoku

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd nakon početka sukoba na Bliskom istoku

Nova pre 1 sat
Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka rata na Bliskom Istoku

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka rata na Bliskom Istoku

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBliski IstokNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiBoingTesla

Ekonomija, najnovije vesti »

Žena otkrila najveću prevaru u supermarketima! Plaćate više nego što mislite: Evo kako da izbegnete ovakve situacije

Žena otkrila najveću prevaru u supermarketima! Plaćate više nego što mislite: Evo kako da izbegnete ovakve situacije

Blic pre 41 minuta
Odložen let iz Dubaija za Beograd

Odložen let iz Dubaija za Beograd

N1 Info pre 31 minuta
MK Grupa ulaže 1,6 milijardi evra do 2030. – Nelt najavio 400 miliona evra investicija, Valjaonica bakra Sevojno 50 miliona

MK Grupa ulaže 1,6 milijardi evra do 2030. – Nelt najavio 400 miliona evra investicija, Valjaonica bakra Sevojno 50 miliona

Biznis.rs pre 31 minuta
Najavljen prvi let iz Dubaija za Beograd, putnici čekaju poletanje

Najavljen prvi let iz Dubaija za Beograd, putnici čekaju poletanje

RTS pre 31 minuta
Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku: "Osam aviona poletelo iz Abu Dabija"

Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku: "Osam aviona poletelo iz Abu Dabija"

Newsmax Balkans pre 11 minuta