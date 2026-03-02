Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Javno preduzeće Putevi Srbije ponovo je upozorilo građane na pojavu zlonamernih SMS poruka koje se šalju u ime navodnih saobraćajnih prekršaja, nenaplaćene putarine ili prekoračenja brzine.

Kako navode iz ovog preduzeća, poruke sadrže linkove putem kojih se od građana traži unos ličnih podataka i podataka sa platnih kartica, što predstavlja pokušaj zloupotrebe i prevare. Iz „Puteva Srbije“ apeluju na građane da ne otvaraju sumnjive linkove i da ni u kom slučaju ne unose podatke sa svojih platnih kartica, jer je reč o prevarnim porukama koje nemaju veze sa ovim javnim preduzećem. Građanima se savetuje dodatni oprez i da sve sumnjive poruke odmah