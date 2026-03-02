Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku

DUBAI - Najveći izraelski aerodrom "Ben Gurion" u blizini Tel Aviva najavio je da će večeras biti ponovo otvoren u "izuzetno ograničenom formatu", dok su aviokompanije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) započele delimičnu obnovu saobraćaja, a više evropskih država pokrenulo evakuaciju svojih državljana zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Aerodrom "Ben Gurion" saopštio je da će se letovi postepeno obnavljati od utorka, u zavisnosti od bezbednosne situacije, a u početnoj fazi očekuje se da saobraćaju samo izraelske aviokompanije, prenosi Al Džazira. Izraelski avio-prevoznik El Al saopštio je da traži odobrenje za organizovanje čarter letova iz Evrope ka destinacijama u susedstvu Izraela, kako bi se omogućio povratak putnika koji su ostali u inostranstvu. Kompanija, prema navodima CNBC-a, planira
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Šta sve treba da sadrži "komplet za 72 sata"? Svet u strahu od globalnog rata FOTO

Šta sve treba da sadrži "komplet za 72 sata"? Svet u strahu od globalnog rata FOTO

B92 pre 13 minuta
Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Politika pre 1 sat
Đukić: Ranjivost Evrope velika, sledi pogoršanje uslova zaduživanja

Đukić: Ranjivost Evrope velika, sledi pogoršanje uslova zaduživanja

Biznis.rs pre 2 sata
Turska otkazala letove ka Iranu, Iraku, Jordanu, Siriji i Libanu

Turska otkazala letove ka Iranu, Iraku, Jordanu, Siriji i Libanu

NIN pre 4 sati
Turističke i avio-kompanije trpe značajne gubitke

Turističke i avio-kompanije trpe značajne gubitke

Biznis.rs pre 4 sati
Rat na Bliskom istoku neće ugroziti start F1 sezone

Rat na Bliskom istoku neće ugroziti start F1 sezone

B92 pre 5 sati
Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael…

Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael…

Pravda pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokAerodromDubaiIndijaKatarDohaGardijanEtihad

Svet, najnovije vesti »

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Danas pre 23 minuta
Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Danas pre 8 minuta
Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Blic pre 2 minuta
Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Danas pre 53 minuta
Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Danas pre 2 sata