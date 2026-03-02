Ben Gurion i Dubai delimično obnavljaju letove, evakuacije u toku

DUBAI - Najveći izraelski aerodrom "Ben Gurion" u blizini Tel Aviva najavio je da će večeras biti ponovo otvoren u "izuzetno ograničenom formatu", dok su aviokompanije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) započele delimičnu obnovu saobraćaja, a više evropskih država pokrenulo evakuaciju svojih državljana zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Aerodrom "Ben Gurion" saopštio je da će se letovi postepeno obnavljati od utorka, u zavisnosti od bezbednosne situacije, a u početnoj fazi očekuje se da saobraćaju samo izraelske aviokompanije, prenosi Al Džazira. Izraelski avio-prevoznik El Al saopštio je da traži odobrenje za organizovanje čarter letova iz Evrope ka destinacijama u susedstvu Izraela, kako bi se omogućio povratak putnika koji su ostali u inostranstvu. Kompanija, prema navodima CNBC-a, planira