Košarkaši Denvera poraženi od Minesote, Jokić ubacio 35 poena; Nju Orleans bez Bogdanovića - bez pobede

DENVER - Košarkaši Denvera poraženi su od Minesote rezultatom 117:108 u utakmici NBA lige, uprkos sjajnoj partiji i 35 poena Nikole Jokića.

Srpski centar imao je još 13 skokova i devet asistencija, za 37 minuta u igri. Sa druge strane, Entoni Edvards ubacio je 21 poen, a Džejden Mekdenijels 20. Košarkaši Los Anđeles Klipersa bez Bogdana Bogdanovića deklasirali Nju Orleans Košarkaši Los Anđeles Klipersa ubedljivo su kod kuće savladali Nju Orleans rezultatom 137:117 i tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru kod domaćina. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je