Ujutro i pre podne prolazno umereno naoblačenje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni

NOVI SAD - Srbiji će ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima doći do prolaznog umerenog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura sutra će biti od -3 do pet stepeni. Duvaće slab, promenljiv vetar. I u Novom Sadu će pre podne i sredinom dana biti umereno oblačno, posle podne sa sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu biće od dva do pet, a najviša oko 16 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka (9. marta), očekuje se pretežno sunčano,