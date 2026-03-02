Ujutro i pre podne prolazno umereno naoblačenje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
Ujutro i pre podne prolazno umereno naoblačenje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni

NOVI SAD - Srbiji će ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima doći do prolaznog umerenog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura sutra će biti od -3 do pet stepeni. Duvaće slab, promenljiv vetar. I u Novom Sadu će pre podne i sredinom dana biti umereno oblačno, posle podne sa sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu biće od dva do pet, a najviša oko 16 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka (9. marta), očekuje se pretežno sunčano,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U Srbiji danas pretežno oblačno i suvo

U Srbiji danas pretežno oblačno i suvo

Nova pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Ujutro i pre podne prolazno umereno naoblačenje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni

Ujutro i pre podne prolazno umereno naoblačenje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni

RTV pre 19 minuta
U Srbiji danas pretežno oblačno i suvo

U Srbiji danas pretežno oblačno i suvo

Nova pre 4 minuta
36. Festival nove rusinske pesme „Ružin vrt“ dobio nove pobednike

36. Festival nove rusinske pesme „Ružin vrt“ dobio nove pobednike

RTV pre 1 sat
Gasite grejanje, ide toplo vreme: Evo šta kaže RHMZ, temperatura će dostizati ove podeoke

Gasite grejanje, ide toplo vreme: Evo šta kaže RHMZ, temperatura će dostizati ove podeoke

Dnevnik pre 2 sata
Švajcarska sledi sankcije EU protiv Rusije, ali ih uvodi i Ukrajini

Švajcarska sledi sankcije EU protiv Rusije, ali ih uvodi i Ukrajini

Radio 021 pre 1 sat