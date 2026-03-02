Više od 50 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su izvele vazdušni napad usmeren na visoko rangiranog zapovednika libanske, proiranske militantne grupe Hezbolah u Bejrutu.

Libanski mediji su preneli da je napad pogodio uporište Hezbolaha u južnom predgrađu Bejruta, prenosi Tajms of Izrael. Ranije danas, Ministarstvo javnog zdravlja Libana saopštilo je da je najmanje 31 osoba poginula, a 149 je povređeno u izraelskim vazdušnim napadima na Bejrut i južne delove Libana, prenela je novinska agencija WAM. CNN je takođe preneo da je 20 ljudi je poginulo u južnom predgrađu Bejruta, a 11 osoba na jugu Libana. Izraelska vojska je ranije
