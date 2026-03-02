Raspad u trećoj četvrtini: Jagodina – Novi Pazar 107:76 Košarkaši Jagodine savladali su gostujući tim Novog Pazara sa 107:76, po četvrtinama 28:22, 23:20, 38:11 i 18:23.

Utakmica 23. kola Druge lige Srbije rešena je u trećoj deonici, koju su Jagodinci dobili sa 27 poena razlike. Domaćina je predvodio Aleksa Marković sa 24 poena, 18 skokova i četiri asistencije. Pratio ga je Miloš Petković sa 22 poena i šest asistencija, a posebno Đorđe Milosavljević sa 20 poena, devet skokova i sedam asistencija. Edin Vesković je za pobedničku ekipu ubacio 17 poena, dok je Danilo Glišović osim 13 poena imao i sedam uspešnih dodavanja. Najbolji kod